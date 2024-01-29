Евросоюз готовит удар по экономике Венгрии, если та снова заблокирует помощь Украине на саммите 1 февраля.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на проект документа, составленного в Брюсселе.

В случае нового демарша Венгрии, лидеры ЕС должны будут публично пообещать "навсегда" прекратить финансирование Будапешта.

Сообщается, что это может "напугать рынки, спровоцировать бегство форинта из страны и резкое увеличение стоимости его заимствований".

Цель этих мер - "нацелиться на экономические слабости Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов". А также "нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту".

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, комментируя эту публикацию, заявил, что "Будапешт не поддастся на шантаж".

По его словам, Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления.

"Венгрия не видит связи между поддержкой Украины и доступом к ресурсам ЕС и не позволит это другим", - заявил Бока.

Ранее Евросоюз пригрозил лишить Венгрию права голоса в случае блокировки помощи Украине на новом саммите.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что переговоры в Евросоюзе о выделении помощи Украине в размере 50 миллиардов евро "усложнились" из-за позиции Венгрии, которая по-прежнему хочет эту помощь блокировать.