Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что у Евросоюза нет "плана Б" на случай, если Венгрия снова заблокирует выделение 50 млрд евро Украине.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

"На данный момент нет "плана Б". Нам нужно работать над этим", - заявил он.

По его словам, возможны разные альтернативные решения, но на данный момент единственным вариантом рассматривается согласие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

"И я действительно убежден в этом и верю, что мы сможем продвинуться вперед", - сказал Ван Петегем.

Отметим, что встреча, на которой должны принять решение по выделению этих средств, состоится 1 февраля.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза.

Ранее Financial Times сообщал, что Евросоюз хочет ко второй годовщине вторжения РФ одобрить выделение Украине 50 млрд евро помощи, первые 5 млрд доходов от замороженных российских активов и 13-ый пакет санкций.