Страны Евросоюза достигли соглашения приступить к последнему этапу работы над тем, чтобы использовать замороженные российские активы в качестве источника помощи Украине.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов (от замороженных активов РФ - Ред.)", - сказал Боррель.

Отметим, что вариант, названный верховным представителем не предусматривает как таковую конфискацию замороженных активов РФ, а предлагает перечилять Киеву проценты, что начисляются за хранение этих активов на депозитах счетах.

Ранее Боррель согласился с главой МИД Польши, что Украине нужно передать больше дальнобойных ракет. Он заявил, что имеются планы усилить военную поддержку Украине путём передачи ракет большей дальности.

Мы также сообщали, что, по словам главы европейской дипломатии, Путин решил продолжать войну до окончательной победы в Украине.