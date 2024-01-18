РФ пригрозила США зеркальным ответом в случае конфискации замороженных российских активов.

С соответствующим заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков перед журналистами российских СМИ.

"Видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера. Но сейчас анонсировать их повода нет - это было бы, наверное, дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников. Это совершенно нам не нужно", - заявил Рябков.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что США сейчас активно призывают страны G7 ("Большой семерки") конфисковать российские активы.

Между тем на днях спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер на форуме в Давосе сообщила, что Соединённым Штатам будет проблематично конфисковать замороженные активы РФ и передать их Украине, потому что это должно быть коллективным решением всех государств, где эти активы есть.