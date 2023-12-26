Попытки США принять закон, позволяющий конфисковать замороженные активы Центробанка РФ, подорвут влияние Вашингтона в мире и продемонстрируют другим странам, что лучше хранить средства в независимых банковских центрах и в других валютах, кроме доллара и евро.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Такой шаг вызовет геополитические вопросы. Одним из последствий на деле будет сигнал Китаю и другим странам, у которых напряженные отношения с США, что активы их центробанков будут конфискованы следующими, если, скажем, Китай нападет на Тайвань. Поэтому они удвоят усилия, чтобы держать активы в нейтральных банковских центрах и валютах, отличных от доллара и евро. В долгосрочной перспективе это может подорвать влияние США", – говорится в материале.

На днях в Белом доме дали понять, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине.

После этого в РФ заявили, что конфискация США замороженных российских активов и "дальнейшее нагнетание военной эскалации" могут стать триггером для разрыва отношений.