В РФ заявили, что конфискация США замороженных российских активов и "дальнейшее нагнетание военной эскалации" могут стать триггером для разрыва отношений.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Дипотношения сами по себе, разумеется, это не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не священная корова, которую все берегут. Но инициативно идти на их слом, на разрыв мы не будем", - сказал он.

Рябков говорит, что Москва не хочет разрыва отношений, потому что считает, что вместе с Вашингтоном они играют "центральную роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности".

Накануне чиновники в США заявили, что считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Пока слишком рано говорить", - ответил представитель Белого дома журналистам на вопрос о том, рассматривает ли американская администрация возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

При этом в прессе публикуют информацию о том, что США предлагают партнерам по "Большой семерке" конфисковать российские активы из-за проволочек с выделением финансовой помощи Украине.