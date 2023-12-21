США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине.

Об этом заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Пока слишком рано говорить", - ответил представитель Белого дома журналистам на вопрос о том, рассматривает ли американская администрация возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. США при этом оказывают давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию.

Напомним, Франция, Германия и Италия крайне осторожно относятся к идее США конфисковать российские активы для помощи Украине. Специалисты говорят, что возможности РФ противостоять судебным разбирательствам ограничены, но Москва "найдет другие способы ответить взаимностью", что будет означать причинение большего вреда западному бизнесу в РФ и другой потенциальный ущерб.

В то же время генпрокуратура Германии хочет конфисковать в бюджет более 720 млн евро замороженных российских денег.

Между тем Владимир Зеленский во время визита в Белый дом заявил, что хочет "быстрее работать с замороженными российскими активами", составляющими более 300 млрд долларов.