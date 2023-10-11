Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что его страна предоставит Украине пакет помощи в размере 1,7 млрд евро. В него войдут налоги с прибыли от замороженных российских активов.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас есть в Бельгии налогообложение с тех замороженных активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на эти активы должны быть на 100% направлены на помощь украинскому народу. Мы сделали это в прошлом году и сделаем в этом году", - заявил Александр Де Кроо.

Деньги будут использованы на военные нужды, гуманитарную помощь и пакеты европейской помощи Украине.

Бельгия является первой страной, которая так использует замороженные российские активы в пользу Украины.

Также премьер Бельгии сообщил, что передача Украине истребителей F-16 произойдет после соответствующего решения правительства страны.

"Начиная с 2025 года Бельгия будет иметь возможность поставлять F-16 в Украину", - заявил он.

Напомним, ранее министр обороны страны Людивин Дедондер заявила, что Бельгия отправит в Украину истребители F-16 в 2025 году.

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