В Евросоюзе пока не могут договориться об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины из-за позиции Германии и юридических опасений.

Об этом сообщил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

"Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд. Мы еще далеко не продвинулись, чтобы сказать, что можем сделать это", - сказал ван Леувен.

Ранее о неопределенной ситуации с российскими активами неоднократно писали СМИ. Европейцы опасаются судебных исков и выведения активов третьих стран в случае конфискации российских.

По данным Bloomberg, на недавнем саммите в Брюсселе еврочиновники решили направлять Украине проценты и доходы от налога на прибыль с активов российского Центробанка, которые могут составить около 3 миллиардов евро в год.

Также СМИ писали, что из-за опасений выводов активов третьими странами и судебных исков европейцы намерены сосредоточиться на временном использовании российских ценностей.