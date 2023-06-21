Евросоюз пришел к выводу, что он не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские резервы Центробанка на сумму 200 млрд евро.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на полученный внутренний доклад.

Вместо этого европейцы намерены сосредоточиться на временном использовании этих активов.

"Мы правовые государства. Мы защищаем основанный на правилах международный порядок. Поэтому все, что мы делаем в этом начинании, должно быть абсолютно безупречным. Если какое-либо из этих действий будет отменено судьей, это станет дипломатической и экономической катастрофой", - заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

К тому же на Западе опасаются ответных действий Москвы относительно западных активов в РФ.

Тем временем часть замороженных российских средств уже заработала почти 750 миллионов евро, пока с момента конфискации находилась на счетах финансовой компании Euroclear. Некоторые европейцы предлагают передать эти заработанные деньги Украине.

Ожидается, что европейские лидеры обсудят вопрос на следующей неделе в Брюсселе.

Напомним, ЕС заблокировал более 200 миллиардов евро активов российского центрального банка с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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