Страны "Большой семерки" не намерены тратить замороженные российские активы до конца войны
Страны "Большой семерки" G7 дали понять, что до конца войны не намерены тратить замороженные российские активы.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
В сообщении говорится, что G7 "будут продолжать удерживать российские суверенные активы в недвижимом состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта, касающееся нарушения Россией суверенитета и целостности Украины".
При этом лидеры G7 сегодня поддержат "создание Механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год будут Соединенные Штаты".
Это необходимо, "чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины".
Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" (G7) выделят 39 млрд долларов на финансово-экономическую поддержку Украины в 2023 году.
Кроме того, сегодня Япония проведет онлайн-встречу G7, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский.
Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.
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