Страны "Большой семерки" G7 дали понять, что до конца войны не намерены тратить замороженные российские активы.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В сообщении говорится, что G7 "будут продолжать удерживать российские суверенные активы в недвижимом состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта, касающееся нарушения Россией суверенитета и целостности Украины".

При этом лидеры G7 сегодня поддержат "создание Механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год будут Соединенные Штаты".

Это необходимо, "чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины".

Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" (G7) выделят 39 млрд долларов на финансово-экономическую поддержку Украины в 2023 году.

Кроме того, сегодня Япония проведет онлайн-встречу G7, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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