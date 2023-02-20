Япония 24 февраля проведет онлайн-встречу G7, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того Токио выделит $5,5 млрд помощи Украине, сообщил премьер Японии Фумио Кисида.

Об этом сообщает Associated Press.

Выступая на форуме в Токио Кисида, рассказал, что его страна примет первый саммит стран G7, он состоится 24 февраля.

Он также объявил о помощи, которую предоставит Япония, чтобы Украина могла "восстановить повседневную жизнь и инфраструктуру".

Напомним, G7 может ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за военных поставок РФ.

Ранее премьер Японии предрек Восточной Азии повторение украинского сценария из-за попыток силой изменить границы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.