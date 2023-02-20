Япония выделит Украине $5,5 млрд помощи и проведет онлайн-встречу G7, где выступит Зеленский
Япония 24 февраля проведет онлайн-встречу G7, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того Токио выделит $5,5 млрд помощи Украине, сообщил премьер Японии Фумио Кисида.
Об этом сообщает Associated Press.
Выступая на форуме в Токио Кисида, рассказал, что его страна примет первый саммит стран G7, он состоится 24 февраля.
Он также объявил о помощи, которую предоставит Япония, чтобы Украина могла "восстановить повседневную жизнь и инфраструктуру".
Напомним, G7 может ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за военных поставок РФ.
Ранее премьер Японии предрек Восточной Азии повторение украинского сценария из-за попыток силой изменить границы.
Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.
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