Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели телефонный разговор сегодня, 6 января.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Во время разговора японский премьер подтвердил свою позицию по поводу российского вторжения. Он отметил, что как председатель G7 он будет продолжать поддержку и санкционное давление на Россию в сотрудничестве с международными партнерами.

По данным телеканала, премьер-министр Японии и Зеленский обсудили детали возможного визита Кисиды в Украину.

Ранее мы также писали, что Япония направит Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на $2,57 млн. Эта помощь будет передана Украине через управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что применение Россией ядерного оружия против Украины было бы враждебным актом против человечества.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.