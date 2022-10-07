Правительство Японии ввело новые санкции против России за попытку Москвы в одностороннем порядке аннексировать четыре области Украины. В список лиц, подлежащих замораживанию активов, прибавится 81 человек и девять организаций.

Об этом сообщает NHK.

В них входят высокопоставленные члены правительства и организации, связанные с военными. Также в список добавлены пророссийские сепаратисты на востоке и юге Украины.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Кихара Сейджи заявил журналистам, что шаги, которые Россия называет "референдумами", ограничивают суверенитет и территориальную целостность Украины и являются нарушением международного права.

Он сказал, что Япония решительно осуждает их, добавив, что его страна не может мириться с попытками России в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Кихара сказал, что Япония будет продолжать сотрудничать с другими членами G7 и мировым сообществом, чтобы продвигать жесткие санкции против России.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Япония согласилась на нефтяное эмбарго против России.

Ранее Япония ввела санкции против 133 россиян и 70 компаний из РФ, в список попали Мишустин и "главы" "ЛДНР".