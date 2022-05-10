Японское правительство ввело новые санкции в отношении РФ. В санкционном перечне оказались 133 человека и 70 компаний.

Об этом сообщает Reuters.

Среди физических лиц, попавших под санкции - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, "главы" "ЛНР" и "ДНР", а также родственники российского бизнесмена Геннадия Тимченко.

Кроме того, Япония ввела ряд экспортных санкций, расширив перечень попавших под санкционные меры компаний и организаций, которые, по мнению Токио, связаны с оборонным сектором. Речь идет о концерне "Алмаз-Антей" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Напомним, Япония согласилась на нефтяное эмбарго против России.

Также сообщалось, что США, ЕС, НАТО и Япония обсудили послевоенные гарантии безопасности Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

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