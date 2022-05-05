Санкции с России будут снимать после согласования с Киевом - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России могут быть сняты только после согласования с украинской стороной.
Об этом он заявил в интервью журналу "Stern".
По мнению главы правительства ФРГ, Москве "придется достигнуть соглашения с Украиной".
Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.