Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России могут быть сняты только после согласования с украинской стороной.

Об этом он заявил в интервью журналу "Stern".

По мнению главы правительства ФРГ, Москве "придется достигнуть соглашения с Украиной".

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.