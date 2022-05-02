Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что Украина ожидает от Евросоюза новых санкций против России, которые помогут блокировать доход РФ от продажи энергоресурсов.

Главное из заявлений президента Украины:

"После слов российского министра, обвинившего еврейский народ в том, что он уничтожал сам себя, большой вопрос - останется ли посол Израиля в Москве. Если среди русских есть те, кто родился в Украине и хочет ее уничтожения, это не значит, что все остальные забыли о своем народе". "В ближайшее время ожидаем нового санкционного пакета от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро каждый день за топливо. Но также уже сейчас следует готовиться к следующим санкционным шагам. В любом случае, придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Ибо без этого в Москве так и не поймут, что международное право и мир в Европе нужно уважать". "Продолжаем работать над эвакуацией. Завтра снова ожидается эвакуация из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Васильевки".

Ранее мы писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о "еврейской крови" у Гитлера, отвечая на вопрос о Зеленском. После этого появились реакции Офиса президента и МИД Украины на слова Лаврова о еврейской национальности Зеленского. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Лавров не смог скрыть глубокий антисемитизм российских элит".

Также "Страна" сообщала, что в Раде предлагают одобрить обращение к властям США о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.