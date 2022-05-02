Израиль вызвал посла РФ из-за слов главы МИД России Сергея Лаврова о евреях и президенте Украины Владимире Зеленском в интервью итальянскому телеканалу.

Об этом сообщает BBC.

Ведущий итальянской телекомпании Mediaset задал Лаврову вопрос, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что президент Владимир Зеленский еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - ответил Лавров.

На это заявление отреагировали в Израиле.

"Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме - это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", - написал глава МИД Яир Лапид в Twitter.

Напомним, в интервью итальянскому телеканалу Лавров также заявил, что Россия не требует от Зеленского сдаться, он "должен приказать прекратить сопротивление".

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