В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 1 мая, в которой сообщается, что российские войска продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, находящимся на территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление провокаций в районах расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений украинских сил обороны.

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка.

Для уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.

На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.

На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери. Российские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.

На Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Основные усилия российские войска сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки.

На Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений. В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БПЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области.

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