В субботу, 30 апреля, министерство обороны Великобритании представило свежую карту боевых действий, которые ведутся в Украине. Соответствующий пост был опубликован в Twitter ведомства.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. На приведенной ниже карте представлены последние данные разведки Министерства обороны США о ситуации в Украине на 30 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, что войска оккупантов наступают на позиции ВСУ из-под Изюма, а также в Запорожском направлении.

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