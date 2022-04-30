Краматорск напоминает город-призрак, пишет корреспондент The Washington Post Луиза Лавлак, которая побывала в городе: улицы пусты, магазины закрыты.

Но некоторые жители решили остаться. 25-летний Николай Химый объясняет это так: "Многим людям по-прежнему нужна помощь. Я могу справиться с этим прямо сейчас".

Молодой человек является одним из десятков волонтеров, которые прочесывают районы в поисках нуждающихся жителей. Они доставляют еду и лекарства.

"Дети выбежали из почти заброшенного жилого дома, чтобы поиграть. Их семья хотела уехать из Краматорска, но им некуда было идти, сказала их мать. "Они напуганы, но что мы можем сделать?" сказала она со вздохом.

Текст завершается так: "Друзья Николая Химого беспокоятся о нем, но и дразнят его. "Один из них сказал мне на днях: "Ты что, персонаж "Игры престолов", говоришь теперь все время о своем народе?".

Он улыбнулся. "Когда люди уходят отсюда, я говорю им, чтобы они перестали плакать. Когда мы встретимся снова, мы все восстановим этот город".

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