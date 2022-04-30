В Украине тысячи людей пропали без вести. Также огромное количество неопознанных мертвых тел.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Мери Акопян на встрече с делегацией Международной комиссии по вопросам пропавших без вести.

За два месяца войны в Министерство внутренних дел поступило более семи тысяч заявлений о пропавших во время боевых действий людях. Половину из них удалось разыскать.

Также статус неопознанных получили более двух тысяч тел. Опознано из них 1282.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что более 16 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. Например, только в Гостомеле по недавней информации считались пропавшими без вести 400 человек. Государство сейчас занимается их поисками.

Напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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