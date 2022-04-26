Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что более 16 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. Например, только в Гостомеле по недавней информации считались пропавшими без вести 400 человек. Государство сейчас занимается их поисками.

Об этом Денисова сказала в интервью "Суспильному".

Также она добавила, что занимается вопросом гуманитарных коридоров, разрушенной инфраструктуры.

"На первом месте среди обращений граждан Украины - поиск пропавших без вести. Дальше это что-то разбомбили, разрушили. Другие вопросы - гуманитарные коридоры, помощь. Но большинство - это поиск. Мы уже ищем более 16 тысяч человек", - сказала она.

По словам Денисовой, пропавших без вести военных - две тысячи. Другие гражданские. Четверть из пропавших без вести - это жители Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.