Ночью войска РФ снова обстреляли Николаев. В результате осколочное ранение получил мужчина, который находился в собственном доме. Он скончался

Об этом сообщается в сводке из ОВА за сутки, пишет "Укринформ".

"Ночные обстрелы города. Известно об одном погибшем: в результате осколочного ранения погиб мужчина в своем доме. Подробная информация о других последствиях выясняется", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что 25 апреля в результате утреннего обстрела Николаева ракетами два человека получили ранения, один из них - ребенок.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.