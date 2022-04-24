Из-за вчерашних обстрелов в Николаевской области ранения получили 12 человек, из которых двое детей. Об этом рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

"За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 12 человек. К сожалению, от действий оккупантов пострадали двое детей!" – сказала она.

Также Замазеева уточнила, что все пострадавшие уже доставлены в местные больницы, где им оказывают необходимую помощь.

"Всего, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 198 граждан, пострадавших от действий оккупантов", - резюмировала она.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает о решающей битве для мировой геополитики "на десятилетия вперед".