В Украине в войну активно развивается новый бизнес - эвакуация машин и имущества.

Перегон автомобилей в более безопасные регионы (как правило, в западные области) предприимчивые водители начали предлагать буквально с первых дней войны. Причем, изначально ценники зашкаливали, к примеру, доставка машины с Киева во Львов стоила 1,5-2 тысячи долларов. Но по мере роста конкуренции в этом сегменте тарифы заметно просели. Сейчас цены стартуют от 2 тысяч гривен (плюс топливо).

Услуга по эвакуации имущества появилась относительно недавно.

"Многие люди, уезжая в другие регионы, особенно в спешке, берут с собой минимум вещей. И, уже выехав в безопасное место, начинают искать способ доставить хоть какое- то имущество из дома. Как правило, просят собрать самое ценное для них, и не всегда это самое дорогое. К примеру, были случаи, когда заказывали вывоз семейных фотоальбомов и реликвий, детских игрушек, книг, многие женщины вспоминают о сервизах и кухонной утвари",- рассказывает нам харьковский предприниматель Андрей. До войны он зарабатывал на оценке имущества, а сейчас предоставляет услуги по эвакуации авто и имущества. Говорит, недостатка в клиентах нет, хотя тариф не маленький. Скажем, только за сборку вещей и отправку их владельцам "Новой почтой" нужно заплатить 2 тысячи гривен (плюс стоимость доставки).

Разбирались, как вещи и авто эвакуируются вслед за своими владельцами, и сколько это стоит.

Драйвер на запад

Рынок эвакуации авто возник в Украине буквально с первых же дней войны. Тогда украинцы массово уезжали в западные регионы страны, но не всегда могли вывезти автомобили (особенно, если в семье их несколько).

Предприимчивые водители оценили новую нишу. Вначале появились объявления о бесплатной перегонке авто на запад. Правда, взамен владелец машины давал добро на перевоз еще и пассажиров - людей, которые хотели эвакуироваться, но не имели собственного транспорта. В итоге, водителю платили они.

Затем, когда поток желающих выехать в западные области пошел на спад, "перегонщики" стали брать деньги с собственников авто. Причем, на первом этапе ценники зашкаливали. Скажем, доставка авто из Киева до Львова могла стоить до 1,5-2 тысячи долларов. Максимальные ценники просили за перегон дорогих иномарок, авто попроще соглашались доставлять за 1-1,1 тысяч долларов.

Перегонщики поясняли заоблачные тарифы рисками в дороге, длительностью пути, дефицитом топлива и др. При этом особых гарантий по сохранности авто никто не давал.

Тем не менее, спрос на услугу всегда был высоким. Что привлекало в этот бизнес все новых и новых людей.

В итоге сейчас объявлениями об услугах "драйверов" буквально переполнены специализированные интернет-площадки и соцсети. А цены сильно упали.

"Вывоз вашего авто из Киева до польской границы или границы с Молдовой. Как только отменят военное положение, перегоню ваше авто в любую страну ЕС. Сейчас только в западные регион или на границу. Авто должно быть заправлено (хотя бы 20-30 литров), выезд по относительно безопасным дорогам. Передвижение в комендантский час запрещено, поэтому время в дороге увеличивается. Звоните 24/7", - рекламирует свою услугу Алексей, который берется доставить авто из столицы на запад за 5 тысяч гривен плюс топливо. За такую же сумму другой драйвер берется выгнать авто в западные области из Харькова или Киева. Есть и более доступные предложения - от 2 тысяч гривен плюс топливо. Появились даже объявления с тарифом в 700 гривен. Впрочем, помимо бензина, водители просят оплатить им питание, ночлег и прочее. В итоге все равно получается не меньше 3-4 тысяч гривен из Киева до Львовской области.

Харьковчанин Андрей берет дороже - 7-15 тысяч гривен, в зависимости от марки авто и расстояния. Но обещает клиентам хоть какие-то гарантии.

К примеру, составление договора.

Фирма Е95 предлагает перегон авто по Украине или в ЕС. Обещает профессиональных водителей, необходимый ремонт авто, а также страхование. "Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, и формируется после обсуждения всех этапов работ с клиентом", - отметили в компании. Но такой "полный пакет" по-прежнему стоит дорого - ценник может доходить до 2 тысяч долларов.

Но, если ехать без страховки и под честное слово, ценники, как видно из приведенных выше объявлений, значительно ниже. "В этот бизнес зашло много таксистов, оставшихся без работы. Да и рядовые водители берутся за перегон авто, почему бы не заработать лишние пару тысяч за пару дней. Поэтому и демпинг пошел", - поясняет перегонщик Алексей.

"Спасают семейные реликвии, вывозят книги и детские игрушки"

Эвакуация имущества - более новый бизнес, чем перегонка авто. Конкуренции тут пока практически нет. Хотя спрос уже зашкаливает, особенно после того, как после обострения на востоке из дома начали массово уехать жители Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

"Нам вывезли очень много вещей, которые мы оставили дома перед отъездом. Передали человеку ключи и список, что нужно взять. Он сделал видеотрансляцию сбора имущества и переслал все "Новой почтой" нам в Винницу. Также немного прибрал в доме, собрал битые стекла, отключил электроприборы. В целом мы очень довольны", - рассказывает нам харьковчанин, владелец компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов.

Предприниматель Андрей, который занимается новым и для себя, и для страны бизнесом, говорит, что многие люди уехали в спешке и с далеко не лучшими настроениями. Понятно, что в такой момент о вещах особо никто думает - берут с собой только самое необходимое.

"Затем человек приезжает в относительно безопасное место, снимает квартиру, выдыхает. И понимает, что дома на самом деле осталось пол-жизни, и терять то, что ценно для семьи, не хочется. Поэтому начинают составлять списки, что нужно вывезти. Как правило, в них мало вещей из повседневного обихода, типа одежды или обуви. Многие хотят вывезти любимые игрушки детей, книги, фотоальбомы, семейные реликвии. Женщины вспоминают о кухонной утвари, сервизах. То есть, пытаются наполнить съёмные квартиры привычным им домашним уютом. Я работаю с напарником, ездим в любые районы, если есть связь, собираю вещи под онлайн-трансляцию. Если связи нет, делаю фотоотчеты. Все пакуем, отправляем почтовой доставкой по указанному адресу. Заодно можем сделать что-то по дому. Скажем, проверить замки, перекрыть воду, помыть и убрать холодильник, выключить электроприборы и др", — рассказал нам Андрей.

Тариф, по его словам, стартует от 2 тысяч гривен. "Это если особо ничего не делать, просто зайти и сумку забрать",- отмечает он.

В зависимости от масштабов сбора вещей и списка дополнительных услуг чек может достигать и 10 тысяч. Если квартира или дом находятся в слишком опасных районах, могут выставить двойной тариф.

В Киеве эвакуацию вещей берутся организовать за 2-4 тысячи гривен - все зависит от количества сумок, которые нужно собрать и переправить.

"Понятно, что поначалу предоставлял услуги только знакомым. Тут есть момент - человек мне должен передать ключ и дать добро на проникновение в квартиру. Понятно, что далеко не каждый согласиться довериться "бизнесмену с улицы". Затем сработало сарафанное радио, плюс мы начали предлагать людям оформление договора. Поэтому сейчас в клиентах недостатка нет", - рассказывает Андрей.