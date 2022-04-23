Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции дал понять, что ударные турецкие беспилотники "Байрактар" не играют решающей роли в войне с Россией.

"Роль "Байрактара". Это наши дроны, у нас есть совместно произведенные дроны, огромное количество. Мы пользуемся этой техникой. Но я при всем уважении честно скажу: это другая война, специалисты говорят, ее нельзя ни с какой другой сравнивать в ХХI веке. Те или иные дроны могут помогать, но не влияют на результат. Потому что есть история ракет, артиллерии, ПВО", - заявил Зеленский на пресс-конференции 23 апреля, отвевая на вопрос журналиста из Азербайджана.

Отметим, что уже довольно давно Минобороны Украины не публикует видео ударов "Байрактаров" по российским войскам.

Также на той же пресс-конференции Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Путиным, чтобы остановить войну.

Отметим, что Украина активно использует разные беспилотники для войны с Россией. Это и разведовательные дроны, и ударные. Так, США специально разработали новые беспилотники "Призрак Феникса" для военных нужд Украины.

Также мы рассказывали, что производитель дронов-камикадзе "Switchblade" подарил Украине сто беспилотников "Quantix Recon". Они позволяют проводить точную и быструю разведку недоступных областей.