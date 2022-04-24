В воскресенье, 24 апреля, пошел уже второй месяц войны с Россией.

Военные РФ продолжают обстреливать Луганскую, Донецкую область. Под огнем Харьков и Николаев. В Одессе при ракетном ударе погибли несколько человек, разбиты 4-й и 5-й этажи жилой высотки.

Оперативные новости - в нашем телеграм-канале "Политика Страны".

"Страна" ведет онлайн главных новостей 24 апреля, которые отражают то, как живет Украина в условиях войны. Материал обновляется.

24 апреля

8:40 В Луганской области за минувшие сутки - восемь погибших и двое раненых.

Разрушены по меньшей мере семь зданий, включая отделение полиции.

Пострадали Горское, Золотое, Лисичанск и Северодонецк, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

8:20 В Днепропетровской области ночью было три "прилета", сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Одна ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 построек. Под завалами - три легковых машины и один грузовик.

Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не задело.

8:06 В Германии начали расследование военных преступлений в Украине. И призывают беженцев рассказывать, что им об этом известно.

Украинских переселенцев в Германии уже больше 300 тысяч.

Сбором доказательств преступлений займется генпрокурор при Верховном суде Германии.

Глава Минюста ФРГ Бушман уже призвал украинских беженцев, ставших свидетелями или жертвами военных преступлений, связаться с немецкими властями.

7:40 Оперативное командование "Юг" выпустило свою сводку - о ситуации на вверенном участке.

В районе Николаева россияне пытались штурмовать в направлении трех населенных пунктов: Александровки, Таврийского и Николаевки (не исключено, что имелась в виду Новониколаевка).

По району поселка Киселевка ВСУ нанесли артиллерийский удар. Там скопилась техника противника для наступления на Посад-Покровское (по трассе Херсон-Николаев).

"Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки", - констатирует ОК "Юг".

В 22:00 вчера вечером из акватории Черного моря были запущены ракеты в сторону порта "Южный", но их сбила ПВО.

В целом вражеская корабельная группировка составляет сейчас около 20 единиц. Среди них есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами "Калибр".

7:25 Украина запросила у МАГАТЭ "большое количество оборудования" для атомных станций, пишет Reuters.

Список требований включает устройства для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы.

"Потребности велики", - констатировал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который намеревается в ближайшее время посетить Чернобыль.

7:00 Ключевое из утренней сводки Генштаба:

1. Не упомянуты удары по территориям Черниговской и Сумской областей со стороны России, о которых писали вчера их губернаторы.

2. Враг активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях.

3. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная.

4. На Северодонецком направлении противник навел понтонные переправы через реку Красная (судя по всему, в районе трассы Купянск-Рубежное) .

5. На Авдеевском направлении РФ наращивает систему противовоздушной обороны.

6. За минувшие сутки над Украиной сбили пять крылатых ракет.