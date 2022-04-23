После ракетного удара "Калибрами" по Одессе есть как минимум шесть убитых, а также 18 раненых человек.

Об этом сообщает Госсслужба по чрезвычайным ситуациям.

Около 17:10 глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Телеграм, что погибли пять человек, причем среди них есть трехмесячный ребенок. Он добавил, что погибших может быть больше, ведь это только те, кого нашли на данный момент.

Скриншот: Telegram/Андрій Єрмак

Пресс-секретарь Сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк тоже заявила, что под завалами остаются люди.

А около 18:00 в ГСЧС рассказали о гибели шести человек, из которых один ребенок, и ранении 18 человек. В службе также сказали, что из-под завалов спасены два человека, с места удара эвакуированы 86 человек.

По данным ГСЧС, ракета попала в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на 4-м и 5-м этажах. Пожар тушили более двух часов.

Кроме того, служба новостей ВВС написала, что в Одессе после ракетного удара горит 14-этажный дом в одном из спальных районов города. По словам журналистов, удар пришелся по нижним этажам. На месте работают пять машин скорой помощи.

Также опубликованы первые официальные фото с места ракетного удара в Одессе.

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