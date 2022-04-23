В Харьковском регионе ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои, в результате которых подразделения наших военных выбили вражеские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях.

Об этом рассказал губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, солдаты ВСУ получают постоянные обновления вооружений, чтобы иметь возможность увеличить свою военную мощь.

Ранее мы писали о том, что Вооружённые силы Украины освободили несколько населенных пунктов вокруг Изюма в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.