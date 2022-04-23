Сегодня начался 59-й день войны в Украине. Это значит, что подходит к завершению второй месяц затяжных баталий.

Российская армия пытается не только оккупировать весь Донбасс (где недавно захватила 42 населенных пункта Донецкой области), но и отрезать Украину от Черного моря. И в целом поставить под свой контроль весь юго-восток.

Военные РФ продолжают наносить авиаудары по Харькову, Северодонецку, Славянску и Мариуполю, где последние украинские силы укрылись на территории завода "Азовсталь". Существенно ужесточились бои в районе Николаева, Изюма, Лимана, севере Херсонской и в Запорожской области.

Напомним также, что Россия отказалась поддержать пасхальное перемирие, а значит нельзя исключать вероятность эскалации на Пасху.

О том, как прошел 58-й день войны - читайте в итогах "Страны" за 22 апреля.

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Ниже онлайн событий 23 апреля. Материал обновляется.

23 апреля

09:25 Американский Институт изучения войны дал прогноз по войне на ближайшее время:

- Россия и Украина вряд ли возобновят переговоры в ближайшие недели. Обе стороны ждут исхода продолжающегося наступления России на востоке Украины. Киев, вероятно, считает, что его вооруженные силы могут отбросить российские войска на позиции, существовавшие до 24 февраля, и вряд ли будут вступать в переговоры до тех пор, пока этот исход не произойдет или станет значительно менее вероятным.

- Кремль все чаще описывает войну на Украине как войну с НАТО для внутренней российской аудитории, чтобы объяснить более медленные, чем предполагалось, операции и растущие потери.

- Кремль, вероятно, намеревается создать одно или несколько прокси-государств на оккупированном юге Украины, чтобы закрепить свою военную оккупацию и создать условия для требования постоянного контроля над этими регионами.

- Российские и белорусские официальные лица пытаются представить западные санкции как наносящие ущерб преимущественно европейской экономике, при этом преувеличивая эффективность своих усилий по смягчению последствий санкций.

- Кремль не в состоянии сдержать расширение НАТО и не в состоянии нарушить военное сотрудничество Украины с Западом.

- Маловероятно, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в Украине на этом этапе войны.

09:15 Новый отчет британской разведки.

1. Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов. Украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям.

2. Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны.

3. Несмотря на заявленное завоевание Мариуполя, ожесточенные бои продолжаются, что сводит на нет попытки России захватить город и еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе.

09:00 Видео Азова из подвалов "Азовстали"

08:50 На власти ФРГ оказывается давление не только с требованием поставлять оружие Украине, но и в другую сторону.

Деятели культуры Германии написали открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу с просьбой не поставлять оружие Украине. И добиваться остановки войны путем переговоров.

Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Подписанты критикуют давление на канцлера, от которого требуют нарастить военную поддержку Киева.

"Вне зависимости от успеха, ценой длительного военного сопротивления станут новые разрушенные города и села и новые жертвы среди украинского населения", - говорят подписанты.

Они заявляют, что НАТО сейчас рискует ядерной войной с Россией. И призывают к переговорам с РФ.

Под обращением, которое также направят в Бундестаг, подписались журналисты, политологи, писатели, музыканты, адвокаты, экономисты и даже теологи.

В числе подписантов - известный композитор Константин Векер.

08:40 После посещения Москвы генсек ООН 28 апреля прибудет в Киев и проведет встречу с Владимиром Зеленским.

"Нам нужны срочные шаги для спасения жизней, прекращения человеческих страданий и установления мира в Украине", - написал Антонио Гуттериш в Твиттере.

08:30 Советник мэра Мариуполя подтвердил, что сегодня в 11 часов утра начнется эвакуация из города.

Сбор у ТРЦ Порт-Сити, выезд в полдень автобусами и частным транспортом. Маршрут следования колонны - на Бердянск и Запорожье.

08:25 Ключевые моменты из утренней сводки за 23 апреля:

1. В Скадовске Херсонской области противник развернул батарею ПВО С-300 - "для создания благоприятных условий продвижению в направлении Николаева".

2. Продолжается наступление противника на юг от Изюма.

3. РФ сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях под Северодонецком. Идут обстрелы украинских войск "с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск".

4. В Мариуполе продолжается блокирование "Азовстали". Из России прибыл инженерный полк для разминирования.