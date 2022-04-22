Украине понадобится два года на восстановление всех разрушенных объектов инфраструктуры, заявил министр Александр Кубраков.

По его словам, за первый год вернут к жизни "основные вещи". Но это, конечно, без учета тех объектов, которые еще могут пострадать.

В интервью Reuters Кубраков заявил, что Россия уничтожила 30% инфраструктуры Украины на 100 миллиардов долларов. "Если говорить о дорогах, мостах и ​​жилых домах, то я считаю, что почти все можно восстановить за два года… если все будут работать быстро", – сказал он.

Он также сказал, что практически все составляющие нашей транспортной инфраструктуры так или иначе пострадали. Кубраков считает, что реконструировать инфраструктуру можно за два года с использованием замороженных российских активов для финансирования.

Кубраков отметил, что более 300 мостов на национальных дорогах были разрушены или повреждены, более 8 тыс. км дорог необходимо отремонтировать или восстановить, а десятки железнодорожных мостов взорваны. Сейчас он оценил ущерб в 100 миллиардов долларов.

Министр сообщил, что его министерство начало некоторую реконструкцию на территориях, которые теперь вернулись под контроль украинских войск.

Ранее сообщалось, что для восстановления города Ирпеня требуется 1 миллиард долларов.

Также "Страна" писала, что в Буче уничтожена почти треть инфраструктуры и домов.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

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