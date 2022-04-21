Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины после войны. Полный список членов совета
Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины после войны во главе с Ермаком и Шмыгалем.
Об этом говорится в новом указе президента.
Согласно указу, совет образуется из двух сопредседателей, секретаря и других членов совета.
Сопредседателями совета являются премьер-министр Украины и глава Офиса президента.
Остальной состав:
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, секретарь Совета (по согласию).
- Заместители руководителя Офиса президента Украины.
- Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины.
- Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
- Вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины.
- Министр внутренних дел.
- Министр обороны Украины.
- Министр иностранных дел Украины.
- Министр развития общин и территорий Украины.
- Министр финансов Украины.
- Министр инфраструктуры Украины.
- Министр социальной политики Украины.
- Министр энергетики Украины.
- Министр юстиции Украины.
- Министр образования и науки Украины.
- Министр по делам ветеранов Украины.
- Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Министр здравоохранения Украины.
- Министр аграрной политики и продовольствия Украины.
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Министр молодежи и спорта Украины.
- Министр Кабинета Министров Украины.
- Министр культуры и информационной политики Украины.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Председатель Национального банка (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре (по согласию).
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации (по согласию).
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