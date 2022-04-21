Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины после войны во главе с Ермаком и Шмыгалем.

Об этом говорится в новом указе президента.

Согласно указу, совет образуется из двух сопредседателей, секретаря и других членов совета.

Сопредседателями совета являются премьер-министр Украины и глава Офиса президента.

Остальной состав:

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, секретарь Совета (по согласию).

Заместители руководителя Офиса президента Украины.

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины.

Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины.

Министр внутренних дел.

Министр обороны Украины.

Министр иностранных дел Украины.

Министр развития общин и территорий Украины.

Министр финансов Украины.

Министр инфраструктуры Украины.

Министр социальной политики Украины.

Министр энергетики Украины.

Министр юстиции Украины.

Министр образования и науки Украины.

Министр по делам ветеранов Украины.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Министр здравоохранения Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Министр молодежи и спорта Украины.

Министр Кабинета Министров Украины.

Министр культуры и информационной политики Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Председатель Национального банка (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре (по согласию).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации (по согласию).

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