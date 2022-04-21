Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины после войны. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины после войны во главе с Ермаком и Шмыгалем.

Об этом говорится в новом указе президента.

Согласно указу, совет образуется из двух сопредседателей, секретаря и других членов совета.

Сопредседателями совета являются премьер-министр Украины и глава Офиса президента.

Остальной состав:

  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, секретарь Совета (по согласию).
  • Заместители руководителя Офиса президента Украины.
  • Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины.
  • Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
  • Вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины.
  • Министр внутренних дел.
  • Министр обороны Украины.
  • Министр иностранных дел Украины.
  • Министр развития общин и территорий Украины.
  • Министр финансов Украины.
  • Министр инфраструктуры Украины.
  • Министр социальной политики Украины.
  • Министр энергетики Украины.
  • Министр юстиции Украины.
  • Министр образования и науки Украины.
  • Министр по делам ветеранов Украины.
  • Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
  • Министр здравоохранения Украины.
  • Министр аграрной политики и продовольствия Украины.
  • Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
  • Министр молодежи и спорта Украины.
  • Министр Кабинета Министров Украины.
  • Министр культуры и информационной политики Украины.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Председатель Национального банка (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре (по согласию).
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации (по согласию).

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