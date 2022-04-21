Украина обратилась в МВФ за поддержкой в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд в месяц на ближайшие три месяца, и МВФ поможет в сборе этих $15 млрд.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает "Интерфакс-Украина".

"Первоочередной задачей является обеспечение поддержки для восполнения этого финансового дефицита в Украине в течение следующих трех месяцев. Позвольте мне подчеркнуть, что эти $5 млрд предназначены для поддержки функционирования экономики, а не для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении, которые будут огромными", – сказала Георгиева.

Она отметила, что такое большое финансирование для Украины важно, т.к. большая часть экономики не работает, Фонд прогнозирует спад ВВП в этом году около 35%.

"И потому восполнить этот финансовый пробел лучше, полагаясь на грантовое финансирование, и это то, что мы хотим видеть, чтобы мобилизовать средства для Украины в поисках финансовой поддержки", - заявила Георгиева.

Ранее мы писали, что МВФ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 35%, России - на 8,5%.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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