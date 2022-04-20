Для поддержания функционирования экономики Украины потребуется 5 миллиардов долларов в месяц, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Однако, по ее словам, у МВФ есть "высокая степень неопределенности" по поводу средств, которые просит Украина.

Об этом сообщает CNN.

"Мы очень тесно взаимодействовали с Министерством финансов в отношении предоставленных ими оценок или того, что необходимо для сохранения функционирования экономики в течение следующих трех месяцев, и они пришли к цифре в 5 миллиардов долларов в месяц", - сказала Георгиева.

Выступая в рамках весенних совещаний МВФ и Всемирного банка в округе Колумбия, она добавила, что существует некоторая "неопределенность" в отношении этой цифры, но вряд ли она выходит за рамки финансовых потребностей страны. И что МВФ работает со своими партнерами над мобилизацией "такой ​​поддержки".

Директор-распорядитель МВФ также сообщила, что уже обсуждается с Киевом следующий пакет поддержки Украины, и подчеркнула, что "высокая неопределенность" не должна помешать начать работу над этим новым пакетом.

Еще Георгиева сказала, что было бы неблагоразумно вводить новый пакет, "пока боевые действия все еще продолжаются, потому что несправедливо ожидать от украинских властей разработки и реализации обширного пакета реформ в это время".

Ожидается, что Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс встретятся с премьер-министром и министром финансов Украины в четверг, чтобы обсудить дальнейшую помощь.

Между тем МВФ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 35%, а России - на 8,5%.