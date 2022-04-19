В четверг премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Министерства финансов Сергей Марченко летят в США. Там с ними встретятся главы Всемирного банка и Международного валютного фонда, чтобы обсудить финансовую помощь.

Об этом сообщает CNN.

"В четверг у нас будет важная встреча, на которой мы поговорим с премьер-министром Украины и министром финансов. Некоторые из стран, поддерживающие Украину, будут там, и мы надеемся, что они окажут помощь", - сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

В качестве примера помощи он привел работников больниц, а также сказал, что на встрече будет рассмотрен вопрос о том, как "наиболее эффективно" провести восстановление Украины.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сказала, что на выходных она говорила с президентом Владимиром Зеленским о восстановлении Украины, а также о сохранении функционирования экономики, пока идет война.

Она добавила, что есть обязанность поддерживать Украину в течение следующих нескольких месяцев, и для этого потребуется больше финансовой помощи, чем уже было предоставлено.

"Мы выделили 1,4 миллиарда долларов в качестве экстренного финансирования, но потребуется больше, и это было бы отличной инвестицией в течение следующих нескольких месяцев, чтобы сохранить функционирование экономики и предотвратить резкий рост инфляции", - сказала она.

К слову, на днях агентство Reuters сообщало, что в США кроме Шмыгаля и Марченко также полетит глава НБУ.

Напомним, Украина просит у Запада 50 миллиардов долларов на стабилизацию экономики во время войны.

Ранее "Страна" рассказывала о беседе Зеленского с Георгиевой.