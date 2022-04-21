В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В неё вошли 25 депутата, которые ранее входили во фракцию ОПЗЖ, деятельность которой была приостановлена на время военного положения.

Председателем группы стал Юрий Бойко (сопредседатель партии ОПЗЖ).

Юрий Бойко заявил, что в состав новой группы вошли "проукраинские народные избранники, готовые работать для защиты Украины, помощи людям и послевоенного восстановления нашей страны, для обеспечения национальной безопасности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах".

В состав группы помимо Бойко вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод.

Отметим, что в новой группе нет двух других лидеров ОПЗЖ: Виктора Медведчука и сопредседателя партии Вадима Рабиновича.

О том, что в Раде депутаты ОПЗЖ создадут новую депутатскую группу "Страна" ещё на прошлой неделе.

Как писала "Страна", 13 апреля нардепы Кира Рудык ("Голос") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщили, что в Верховной Раде приостановили работу фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь". Также, по их словам, из этой фракции вышли депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Кроме того, сообщалось, что соответствующее решение принял СНБО.

Между тем в конце марта в Раде зарегистрировали законопроект о запрете "пророссийских" партий.

В "Оппозиционной платформе - за жизнь" этот законопроект назвали попыткой "рейдерского захвата" и отъема их активов.

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