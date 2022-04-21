В Украине перепишут госбюджет. На днях в парламенте зарегистрировали законопроект №7299, который прописывает увеличение резервного фонда на 200 млрд.

Документ подала группа народных депутатов, в том числе, глава профильного бюджетного комитета Рады Юрий Аристов (в списке авторов также Михаил Лаба, Юрий Кузбит, Николай Задорожный и другие), так что шансы на его принятие весьма высоки.

"Деньги выделят под Кабмин, точнее, Министерство финансов. Увеличение резервного фонда позволит оперативно расходовать средства, не согласовывая траты с парламентом", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Дополнительные 200 млрд планируется привлечь в бюджет за счет внешних и внутренних займов, то есть, автоматически увеличится дефицит бюджета.

При этом к проекту уже есть замечания Главного научно-экспертного управления Рады.

Их суть в том, что пора переходить от "тушения пожаров" к плановому расходованию средств в период войны, и усилить парламентский контроль за этими тратами.

Разбирались, на что пойдут "лишние" 200 млрд бюджетных денег.

200 миллиардов на войну

Законопроект №7299 был зарегистрирован в Раде 19 апреля, а 20-го его уже рассмотрел и одобрил профильный комитет.

Главное, что предлагается в проекте - увеличение на 200 млрд гривен расходной части бюджета (и, соответственно, дефицита бюджета на эту сумму).

Деньги выведут в резервный фонд под Минфин.

Как указано в пояснительной записке, средства нужны для "проведения неотложных мер противодействия широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

В профильном комитете отметили, что заемные средства будут идти в резервный фонд и в оперативном порядке направляться "на обеспечение сектора обороны и безопасности для остановки военной агрессии и решения безотлагательных вопросов, возникающих из-за военных действий против Украины".

В отчете профильного комитета Рады, который уже рассмотрел и одобрил проект, указано, что с начала марта и по 18 апреля Кабмин уже принял ряд постановлений о распределении средств резервного фонда почти на 129,8 млрд.

В частности, речь идет о 32,8 млрд Минобороны на закупку и капремонт военной техники, 25,8 млрд МВД на дополнительные выплаты военным и полиции, 21,45 млрд Минэкономики для выплаты помощи по 6500 гривен тем, кто потерял работу из-за войны, 18/млрд "Укрзализныце", 10 млрд Минсоцполитики на выплаты переселенцам и т.д.

Плюс 10 апреля Кабмин принял решения о выделении еще более 30 млрд Минобороны и МВД.

Поэтому, как отметили в профильном комитете, "большое увеличение расходов госбюджета для пополнения резервного фонда в условиях военного положения выглядит оправданным и целесообразным".

Но на что конкретно пойдут "лишние" 200 млрд ни в самом проекте, ни в отчете профильного комитета не уточняется.

"Скорее всего, речь идет о покрытии непредвиденных расходов, связанных с войной и разрушениями, в частности, восстановлении инфраструктуры, коммуникаций и др", - отмечает Пендзин. При этом в главном научно-экспертном управлении ВР обращают внимание на отсутствие в проекте детальных финансово-экономических расчетов.

Сам факт пересмотра бюджета из-за войны в экспертной среде называют ожидаемым.

"Очевидно что в условиях войны, резком изменении деловой активности, разрыве производственных цепочек, а также с учетом массового разрушения инфраструктуры, проблем с логистикой, бюджет требует изменений. Изменяется как структура доходной части, так и существенно растет расходная часть, которая будет покрываться за счет внешних и внутренних заимствований на 200 млрд гривен. Причем, данные изменения очевидно не единственные в этом году. Война и ее последствия, а также формат и активность восстановления, внешняя помощь будет вносить новые корректировки в бюджет", - считает глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

"Изменения в бюджет-2022 являются логическими и вынужденными в условиях войны. Дефицит ресурсов нужно покрывать, в том числе, за счет дополнительных заимствований. Понятно, что будет увеличение дефицита бюджета, но это объективная плата за продолжающуюся войну", - отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Рост долгов, "негативные последствия для бюджета, экономики и государства"

То есть, "лишние" 200 млрд планируется привлечь за счет заимствования - на 100 млрд внешних и на 100 млрд - внутренних

По внешним заимствованиям идет переговорный процесс с МВФ и Фонд уже заявил, что поможет собрать для Украины 15 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета на ближайшие три месяца (по 5 млрд в месяц).

Что касается внутренних заимствований, то это, прежде всего, размещение военных облигаций, аукционы по которым Минфин проводит каждый вторник, начиная с 1 марта (под 10-11% годовых в гривне, 3,7% в долларах и 2,5% в евро) их итогам в бюджет ужалось привлечь 41 млрд (в том числе, 19 апреле - 3,6 млрд).

При этом в Минфине отметили, что увеличение плана госзаймов на 200 млрд "увеличивает риски выполнения плана, учитывая поточную конъюнктуру и возможности внутреннего и внешнего рынков капиталов".

Понятно, что дополнительные долги увеличат и без того огромный дефицит бюджета.

"Законопроектом №7299 увеличивается граничный объем дефицита госбюджета до 456,36 млрд или в 1,8 раз к ранее увеличенному показателю, а граничный объем госдолга на 31 декабря 2022 года до 2.992,89 млрд гривен (или на 7,2% к ранее увеличенному показателю)", - говорится в отчете профильного комитета. В марте, напомним, парламент уже одобрил увеличение показателей бюджетного дефицита и госдолга на 67,6 млрд - под займ Великобритании по проекту поддержки обороноспособности ВСУ.

"Таким образом, в случае принятия законопроекта №7299 уточненный плановый показатель дефицита бюджета на текущий год превысит граничную величину - не более 3% прогнозируемого ВВП. Возможно превышение граничного показателя общего объема госдолга и гарантированного государством долга (не более 60% годового номинального ВВП)", - констатируют в профильном комитете.

Там также добавили, что в среднесрочной перспективе стоит готовится к значительной дополнительной нагрузке на бюджет по обслуживанию и погашению долгов.

Отметим: в проекте есть еще одно важное нововведение.

Предлагается перенести с 1 января 2023 года на 1 мая этого года старт нового механизма автоматического зачисления в местные бюджеты акциза с продажи табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Это - дополнительные деньги для местных бюджетов, в которых те сейчас особо нуждаются. Интересно, что изначально этот механизм планировали запустить с 1 апреля этого года, затем, после начала войны, дату перенесли на 2023 год, а теперь вернули на май 2022 года.

Пора возвращаться к плану

У Главного научно-экспертного управления Рады появился целый ряд замечаний к проекту.

Во-первых, не предоставлено необходимое финансово-экономическое обоснование, в частности, по расчетам увеличения резервного фонда именно на 200 млрд, пояснениями, почему расходы или их часть нельзя финансировать в обычном порядке. Во-вторых, у Главного научно-экспертного управления Рады возник вопрос о целесообразности "оперативности" расходов.

"В условиях, когда ситуация приобретает признаки долгосрочной, в некоторой степени становится понятным и прогнозированным характер расходов в период войны. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность постепенного перехода к финансированию определенных расходов в плановом порядке и усиления парламентского контроля за использованием бюджетных средств, исходя из требования обеспечения в условиях ограниченности бюджетных ресурсов результативности достижения поставленных целей, в первую очередь, в сфере национальной безопасности и обороны", - отметили в Главном научно-экспертном управлении Рады.

Другими словами, идет призыв перейти на плановое финансирование военных издержек и их согласование с Радой.

Напомним, МВФ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 35%.

"Страна" ранее писала о том, как изменится экономика Украины в ближайшие месяцы.