Парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих войну России против Украины.

"Сейм в четверг, 21 апреля, во втором — окончательном — чтении поддержал признанные срочными поправки в закон о гражданстве. Они предусматривают, что гражданства Латвии могут быть лишены лица, поддерживающие военные преступления… против другого демократического государства", - сообщили в пресс-служба парламента Латвии.

Ранее мы писали, что Латвия готова отказаться от российского газа с 1 января 2023 года.

Также сообщалось, сейм Латвии запретил праздновать День Победы и объявил 9 мая днем памяти погибших в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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