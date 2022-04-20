В Латвии решили отказаться от российского газа с 1 января 2023 года. Вместо него латыши хотят получать газ из терминалов в Финляндии и Эстонии.

Об этом заявил министр экономики Латвии Янис Витенбергс, передает ERR.

По его словам, речь идет об историческом решении, которое укрепит энергетическую безопасность Латвии. Поправки к закону, предусматривающие отказ от российского природного газа, представят парламенту.

"Первый шаг Латвии - договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал", - сказал Витенбергс.

Напомним, что еще с 1 апреля Латвия перестала принимать российский газ.

Хотя после этого сообщалось, что латвийская газовая компания рассматривает варианты оплаты российского газа в рублях.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".