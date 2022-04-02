В Латвию с пятницы, 1 апреля, прекратил поступать природный газ по трубопроводу из России. Хоть дата и совпала с началом действия новой российской схемы оплаты газа в рублях, это плановое отключение для проведения ремонта.

Об этом пишет Delfi.

Как свидетельствуют данные латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid, хоть дата отключения и совпала с днем вступления в силу утвержденной в России новой схемы "торговля газом за рубли", но на самом деле отключение является плановым и продлится до 7 апреля "в связи с ремонтными работами".

Из графика, доступного на сайте Conexus Baltic Grid, можно понять, что на ближайшие дни поставки не запланированы, хотя мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.

При этом, в конце марта председатель правления компании Latvijas gāze (отвечает за поставки газа из России) Айгар Калвитис заявил, что не видит возможности, чтобы впредь компания расплачивалась за полученный газ в рублях.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какую схему придумала Россия по оплате за газ.

При этом Германия и Франция не хотят платить за газ в рублях. Берлин даже задумался о скором отказе от угля из РФ.