Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что страна не поддержит эмбарго против нефти и газа из России, которое хочет ввести Европейский союз.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Венгерский дипломат заявил, что "поставки российского газа в Венгрию осуществляются без перебоев" и добавил, что "мы не поддержим санкции против российской нефти и газа".

Мы писали, что Украина с первых дней войны призывает мир престать покупать у России энергоносители, ведь Россия получает основной доход от продажи нефти и газа, чем и поддерживает свою экономику в период санкций и оплачивает войну в Украине. Зеленский постоянно критикует Европу за невозможность отказаться от покупки нефти у России.

После выявления военных преступлений в Буче в Европе стали активнее работать над тем, чтобы найти способы отказаться от российской нефти. Предполагаются варианты, что эмбарго на импорт российской нефти в ЕС может быть разделено на две части: сначала будет введен запрет на поставку танкерами, а позже - через трубопроводы. Также в Европейском союзе работают над "умными механизмами", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет против РФ.