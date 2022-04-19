Франция планирует убедить партнеров в Европейском Союзе ввести эмбарго на поставки российской нефти.

Об этом заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe-1.

"В свете того, что происходит сейчас на Донбассе, необходимо как никогда прекратить поставки нефти из России. Это то, что мы готовим. Президент Франции четко заявил о том, что мы пытаемся убедить в этом европейских партнеров, чтобы прекратить поставки российской нефти. Потому что прекращаете поставок нефти ударит по финансированию войны в Украине", - сообщил Ле Мэр.

Он уверен, что это - задача ближайших недель.

"Я уверен, что в предстоящие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти", - сказал Брюно Ле Мер.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС не будет обсуждать эмбарго на российскую нефть до второго тура президентских выборов во Франции, чтобы не навредить Макрону.

Также мы писали, что ЕС может ввести неполное эмбарго. Энергозависимым странам могут разрешить покупать нефть и газ из РФ.

Вместе с тем, по данным NYT, в Евросоюзе запрет российской нефти будут вводить в два этапа.