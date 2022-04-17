Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что вероятно, его страна сможет обходиться без поставок газа из РФ только через несколько лет. Об этом глава правительства сказал 17 апреля в интервью телеканалу NBC.

"Это не будет возможным сегодня, завтра, но, может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа... Это займет время, потому что степень нашей зависимости от российского газа - 80%. Похожая ситуация - у Германии", - заявил Нехаммер.

Отметим, что Австрия получает 80% своего природного газа из России и выступает против немедленного введения эмбарго ЕС на поставку газа из РФ, утверждая, что внезапно переключиться на альтернативных поставщиков невозможно.

Европа пытается найти пути решения отказа от российского газа, но пока это не так просто. Так, в Германии призывают людей понижать температуру в помещениях, ездить на велосипеде и всяческие экономить энергию, чтобы стать менее зависимыми от российского газа.

А Британия хочет стать новым транзитером газа для Европы вместо России. Кроме того, в Европейском союзе работают над "умными механизмами", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет против РФ.