Армения начала платить за российский газ в рублях, сообщил министр экономики Армении Ваган Керобян.

Об этом сообщает РБК.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - заявил он

В Газпроме уточнили, что контракты с Арменией позволяют оплачивать газ в рублях. При этом ценообразование производится в долларах - покупатель платит за тысячу кубометров сумму в рублях, эквивалентную 165 долларам США.

Напомним, ранее Путин заявил, что "недружественные страны" задерживают оплату за газ в рублях.

Также мы писали о том, что Венгрия согласилась платить рублями за российский газ по схеме Путина.

Кроме того, сообщалось, что в Белом доме заявили, что каждая страна сама решает, платить ли ей в рублях за российский газ.

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