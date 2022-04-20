Окружение президента России Владимира Путина считает ошибкой его решение вторгнуться в Украину. А сам Путин уверен, что россияне готовы на жертвы ради его видения "национального величия" и не готов что-либо менять в своей политике.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 10 анонимных источников.

По данным издания, некоторые члены из высшего окружения Путина называют войну против Украины "катастрофической ошибкой, которая отбросит страну в прошлое на многие годы".

Но приближенные к президенту не видят никаких шансов, что Путин изменит свой курс, как и перспектив внутреннего сопротивления.

Часть из них всерьез опасается, что тот прибегнет к ядерному оружию.

Они сообщат, что Путин все чаще "полагается на сужающийся круг бескомпромиссных советников". К из числа относят министра обороны Шойгу, главу Генштаба Герасимова и секретаря Совбеза Патрушева.

Также Путин уверен в своей высокой поддержке.

Раньше премьер Италии после общения с Путиным заявил, что президент РФ пока не хочет заканчивать войну в Украине и "говорит: время еще не пришло".

А канцлер Австрии заявлял, что Путин считает, что выигрывает войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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