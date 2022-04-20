Представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделала предупреждения Финляндии и Швеции о последствиях возможного вступления в НАТО.

"Мы свои предупреждения все сделали - и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведёт", - заявила Захарова.

Напомним, ранее правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО. А президент Саули Ниинисте заявил о поддержке большинством граждан страны вступления в Альянс.

В свою очередь, в России пригрозили Финляндии ответными мерами в случае вступления в Североатлантический Альянс. Кроме того, Медведев заявил, что РФ начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления вышеупомянутых двух стран в НАТО.

Вместе с тем, The Times ранее сообщило, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, а за ней последует заявка от Швеции.