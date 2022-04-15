После российского вторжения в Украину Финляндия "весьма вероятно" вступит в НАТО.

Об этом заявила министр по европейским делам и корпоративному управлению Финляндии Тютти Туппурайнен в интервью Sky News.

По словам Туппурайнен, "народ Финляндии уже принял решение", а опросы показывают огромную поддержку членства в альянсе.

"На данный момент я бы сказала, что это очень важно, но решение еще не принято", - добавила чиновница.

Она также сказала, что "жестокая" война России в Украине является "тревожным звонком для всех нас".

"Не только для нас, финнов. Это касается всей границы безопасности в Европе", - считает министр.

Между тем 13 апреля правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО. Наравне с преимуществами, которые сможет получить Финляндия от вступления в НАТО, в докладе рассматриваются и возможные риски, в частности, связанные с реакцией на это соседей, в том числе России.

Ранее "Страна" приводила заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что РФ начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.