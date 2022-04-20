Лидеры США, Британии, Польши, Италии, Франции, Германии, Канады, Румынии, Японии, а также руководители ЕС и НАТО обсудили вопрос гарантий безопасности для Украины после войны с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, президент США Джо Байден и его союзники обсудили свои дипломатические обязательства и скоординировали усилия для дальнейшего санкционного давления на Москву. Они решили действовать через G7, Европейский Союз и НАТО. Вместе с тем, обсудили действия после окончания войны.

Советник президента Франции рассказал Reuters детали разговора. По его словам, на повестке дня был вопрос предоставления гарантий безопасности Украине после войны с РФ в условиях, что Киев не будет членом Альянса.

Напомним, ранее украинские власти заявляли, что готовы отказаться от вступления в НАТО и объявить внеблоковый статус (одно из требований России) в обмен на предоставление гарантий безопасности Украине.

Вместе с тем, президент Украины Зеленский заявил, что пока ещё нет окончательного ответа от потенциальных стран-гарантов безопасности.

Также мы писали, что Франция готова дать гарантии безопасности Украине, но только после прекращения войны.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова воевать с Россией еще 10 лет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.