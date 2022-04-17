Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас шансы на переговоры с Россией только падают - особенно после того, как эксгумируют трупы в Буче, Бородянке и других освобожденных городах. Вместе с тем Украина готова сражаться столько, сколько понадобится.

Об этом он сказал в интервью американскому каналу CNN.

"Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума", - сказал Зеленский.

По его словам, чем быстрее такой разговор начнется, тем меньше людей погибнет, однако не исключил и другого варианта.

"Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет", - заявил Зеленский.

Но пока шансы на переговоры только падают, считает президент.

"Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", - сказал президент.

Ранее мы писали, что советник главы ОП Алексей Арестович, который заявлял, что война с РФ продлится до 2035 года, советует тем украинцам, кто не готов столько лет жить в состоянии войны, уезжать из страны.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.